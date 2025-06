Usa Corte Suprema là ragione a Trump sì a espulsione immigrati irregolari verso Paesi terzi annullato blocco imposto da giudice Murphy

La Corte Suprema degli Stati Uniti, con una decisione storica, ha dato ragione a Trump annullando il blocco temporaneo alle espulsioni di immigrati irregolari verso Paesi terzi. La maggioranza dei giudici conservatori ha respinto la "legge Murphy" e sostenuto le politiche dell’ex presidente, segnando un importante precedente nel dibattito sull’immigrazione. Questa sentenza apre nuove prospettive per la gestione delle frontiere e delle politiche migratorie americane, lasciando il segno nel panorama legale e politico del paese.

La maggioranza dei giudici, composta dai 6 membri conservatori della Corte, ha votato a favore del no alla "legge Murphy" La Corte Suprema degli Stati Uniti dà ragione al presidente Trump, annullato il blocco temporaneo alle espulsioni di immigrati irregolari verso Paesi terzi, imposto da un.

Usa, Corte Suprema dĂ ragione a Trump, annullato blocco imposto da giudice federale a deportazioni immigrati irregolari verso Paesi terzi - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di dar ragione a Trump, annullando il blocco temporaneo imposto da un giudice federale alle deportazioni di immigrati irregolari verso paesi terzi.

