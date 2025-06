Tradimento replica puntata 24 giugno 2025 in streaming | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi con la puntata di “Tradimento” (Aldatmak), trasmessa il 24 giugno 2025 in streaming su Mediaset. Un episodio ricco di colpi di scena e emozioni, dove Yesim scopre che Ipek è ancora viva e Oltan, ferito, si presenta da lei lasciandosi sopraffare dai sentimenti. Rivedi ora l’episodio 114 della seconda stagione in replica streaming su Canale 5 e lasciati coinvolgere da questa avvincente soap.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 24 giugno – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Nella puntata odierna Yesim corre a dare la notizia che Ipek è ancora viva a Oltan il quale, ferito, si presenta da Ipek e la lascia. Oltan informa poi Guzide, e la donna raggiunge subito Sezai. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 114 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 24 giugno 2025 in streaming | Video Mediaset

In questa notizia si parla di: tradimento - puntata - replica - giugno

Tradimento, replica puntata 5 giugno 2025 | Video Mediaset - Non perdete l’appuntamento con "Tradimento" (Aldatmak), la soap che tiene il pubblico con il fiato sospeso.

Ascolti TV | Venerdì 20 Giugno 2025 Summer Hits cresce e conquista il 18.7% di share Bene anche Tradimento, in salita al 16.7% L’estate si accende anche davanti allo schermo! ? #AscoltiTV #SummerHits #Tradimento #Share #TV2025 Vai su Facebook

Tradimento, oggi (venerdì 6 giugno) doppia puntata. Le anticipazioni: Guzide si sfoga, c'è chimica tra Oylum e; La notte nel cuore, la puntata dell'1 giugno in streaming; Tradimento 2: dove vedere la puntata del 30 maggio in streaming.

Tradimento, le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 23 giugno - Anticipazioni della puntata di Tradimento di oggi, lunedì 23 giugno 2025, in onda il pomeriggio su Canale 5 e in streaming: ecco le trame della serie turca. Scrive gazzetta.it

Tradimento anticipazioni puntata di oggi 24 giugno: Oltan scopre un segreto shock su Ipek - Tutto è pronto per la seconda puntata della nuova e ultima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5. Come scrive msn.com