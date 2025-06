Sulle ceneri del Casablanca e del Cristallo nuove attività senza consumo di suolo

Il consiglio comunale di Montegrotto Terme ha approvato due innovativi accordi pubblico-privati che ridisegneranno il volto della città, trasformando aree dismesse come l'ex Hotel Cristallo e altre zone abbandonate in vivaci spazi commerciali e di servizio. Un’operazione che, rispettando l’ambiente e senza consumo di suolo, apre nuove opportunità di crescita e sviluppo, valorizzando il patrimonio cittadino e offrendo servizi moderni ai cittadini. Questi progetti rappresentano una rinascita sostenibile e intelligente per Montegrotto.

Il consiglio comunale di Montegrotto Terme ha dato il via libera definitivo a due importanti accordi pubblico privati che trasformeranno aree dismesse da anni in nuovi spazi commerciali e di servizio per la città. I progetti riguardano l'ex Hotel Cristallo, abbandonato da oltre 20 anni, e l'ex.

