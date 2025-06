Uomo trovato morto in casa alle palazzine di Eboli | non rispondeva a nessuno da due giorni

Una tragica scoperta scuote Eboli: un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione in Largo Emilio Sereni, dopo due giorni di silenzio assoluto. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, 118 e il pubblico ministero per le indagini. La comunità si chiede cosa possa aver causato questa perdita improvvisa, mentre l’attesa delle risposte si fa sempre più intensa. Continua a leggere per saperne di più su questa vicenda sconvolgente.

Il ritrovamento del corpo in casa a Largo Emilio Sereni, nella zona della 167 di Eboli Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, 118 e pm. 🔗 Leggi su Fanpage.it

