Riarmo Meloni si piega alla Nato ok al 5% del PIL per spese militari | Rendere compatibili patto di stabilità e incremento delle spese - VIDEO

Giorgia Meloni si piega alle richieste della Nato, approvando l’aumento delle spese militari fino al 5% del PIL, un nuovo impegno che suscita dibattiti e riflessioni sul futuro della sicurezza europea. La premier sottolinea: "Se vogliamo la pace, prepariamoci alla guerra", un messaggio che scuote l’opinione pubblica e mette in discussione le priorità italiane. Quale sarà il vero impatto di questa scelta?

Giorgia Meloni sottosta al diktat della Nato sull'aumento delle spese militari fino al 5% del Pil. La premier: "La penso come i romani, se vogliamo la pace, prepariamoci alla guerra" A poche ore dall'inizio del vertice Nato del 24 e 25 giugno a L'Aja e dal Consiglio Europeo del 26, Giorgia Me. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Riarmo, Meloni si piega alla Nato, ok al 5% del PIL per spese militari: "Rendere compatibili patto di stabilità e incremento delle spese" - VIDEO

In questa notizia si parla di: nato - meloni - spese - militari

Meloni riceve il capo della Nato Rutte a Palazzo Chigi, il sostegno all’Ucraina e le spese militari da aumentare. Tajani: «Favorevoli, ma in 10 anni» – Il video - A Palazzo Chigi, il faccia a faccia tra Giorgia Meloni e il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha segnato un momento cruciale di dialogo e collaborazione.

Meloni si allinea alla Nato: spese militari al 5% del Pil. Ma vuole una deroga al patto di stabilità https://ilfattoquotidiano.it/2025/06/23/meloni-spese-militari-nato-patto-stabilita-notizie/8036885/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Ec Vai su X

ultim'ora Meloni si inchina e dice sì al piano della Nato: “Necessario alzare le spese militari al 5% del Pil” Vai su Facebook

Chi ha ragione sulle spese della NATO tra Meloni, Schlein e Conte; Meloni si accoda al riarmo Nato col 5% del Pil. E non esclude di concedere le basi agli Usa (con ok del…; La premier Meloni in Senato: no ad una difesa Ue fuori dalla Nato.

La maggioranza compatta con Meloni, ma la Lega avverte: "Attenzione a spese militari" - Oggi la premier ha reso le sue dichiarazioni in Senato e si è aperto il dibattito, ieri lo ha fatto alla Camera dei Deputati. Riporta msn.com

Consiglio Europeo, aumento delle spese militari e guerra in Medio Oriente: la premier Meloni in Senato - Dopo il passaggio alla Camera la premier torna in Aula prima del summit del 26- Lo riporta milanofinanza.it