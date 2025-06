LineageOS 22 si espande | arriva il supporto a Galaxy Tab S7 Xiaomi 12 Poco F5 e molti altri

La comunità di sviluppatori di LineageOS 22 continua a crescere, portando il mondo del custom ROM a nuovi dispositivi e utenti. Basata su Android 15, questa versione apre le porte a Galaxy Tab S7, Xiaomi 12, Poco F5 e molte altre preziose novità, offrendo maggiore libertà e personalizzazione. Scopriamo insieme come questa espansione possa rivoluzionare l’esperienza degli utenti e ampliare le possibilità di utilizzo dei nostri dispositivi preferiti.

LineageOS 22, basata su Android 15, amplia il proprio supporto e sbarca su dispositivi come Galaxy Tab S7, la serie Xiaomi 12, Poco F5 e molti altri. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - LineageOS 22 si espande: arriva il supporto a Galaxy Tab S7, Xiaomi 12, Poco F5 e molti altri

In questa notizia si parla di: lineageos - supporto - galaxy - xiaomi

Galaxy S25 Edge: supporto software da record per lo smartphone più sottile di Samsung - Il Samsung Galaxy S25 Edge, il più sottile smartphone dell'azienda, si distingue non solo per il design elegante ma anche per un supporto software senza precedenti.

LineageOS 22 si espande: arriva il supporto a Galaxy Tab S7, Xiaomi 12, Poco F5 e molti altri; LineageOS 22.1 porta Android 15 su tantissimi smartphone e tablet: ecco novità e modelli supportati; LineageOS sospende il supporto per 30 dispositivi.

LineageOS 18.1 aggiunge il supporto per il Samsung Galaxy Note 10, Galaxy serie S10, Xiaomi Mi 10T e il Poco F2 Pro - Una buona notizia per i proprietari del Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy S10 la LineageOS 18. Si legge su notebookcheck.it

Niente più supporto LineageOS per gli smartphone Xiaomi - Infatti è proprio il team di sviluppo LineageOS a fare un triste annuncio, ossia la momentanea interruzione del supporto su tutti i device Xiaomi. xiaomitoday.it scrive