Hiref e Fiom firmano accordo su premio di risultato scatti di anzianità e inquadramento

Nel corso della riunione si è analizzata la situazione aziendale, con la crescita diHiref che si riflette in un accordo storico firmato tra FIOM e la direzione. Questo risultato rappresenta un traguardo importante per rafforzare il dialogo e i diritti dei lavoratori, aprendo nuove prospettive di stabilità e valorizzazione del personale. Un passo avanti significativo verso un futuro più giusto e condiviso per tutti gli attori coinvolti.

Questo mese si è tenuto l’ultimo incontro di una serie di appuntamenti tra la RSU FIOM della Hiref SpA di Tribano in provincia di Padova, il funzionario della FIOM Padova Massimo Crema e la Direzione aziendale.Nel corso della riunione si è analizzata la situazione aziendale, con la crescita di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Hiref e Fiom firmano accordo su premio di risultato, scatti di anzianità e inquadramento

In questa notizia si parla di: fiom - hiref - firmano - accordo

Riad, Trump e bin Salman firmano un accordo economico strategico - Riad ha ospitato un incontro storico tra Donald Trump e il principe Mohammed bin Salman, culminato in un accordo economico strategico.

Hiref e Fiom firmano accordo su premio di risultato, scatti di anzianità e inquadramento.

Hiref e Fiom firmano accordo su premio di risultato, scatti di anzianità e inquadramento - Il sindacato: «Si tratta di risultati importanti, ottenuti in un periodo complicato viste le mobilitazioni per il rinnovo del CCNL, grazie alla volontà alla determinazione e alla militanza dei delegat ... Da padovaoggi.it