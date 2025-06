D Gray Man uno dei migliori anime sugli esorcisti ritorna a far parlare di sé

D.Gray-man, uno dei migliori anime sugli esorcisti, torna a far parlare di sé dopo tre anni di silenzio e oltre due decenni dalla sua prima uscita. Con il volume 29, Katsura Hoshino riaccende la passione dei fan storici, introducendo nuovi personaggi e rivelazioni sorprendenti in un affascinante mondo gotico di esorcismo e mistero. D Gray-man: il rinascimento di un capolavoro che promette emozioni intense e sorprese senza fine.

Dopo tre anni di attesa, D.Gray-man torna al centro dell'attenzione, con la pubblicazione del volume 29, pronto a ravvivare l'interesse dei fan storici. Tra nuove apparizioni e copertine rivelatrici, il manga di Katsura Hoshino continua a intrecciare esorcismo e mistero in un universo gotico e affascinante. D.Gray-man: il ritorno dell'Esorcista Nonostante una storia editoriale travagliata, D.Gray-man è riuscito a ritagliarsi un posto d'onore nel cuore di chi ama i manga d'atmosfera gotica, grazie a una costruzione narrativa ricca di tensione, un sistema di poteri originale e un'estetica visiva sempre sopra la media.

