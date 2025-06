Arezzo e Cortona ospitano due concerti dell' Orchestra di Praga

Arezzo e Cortona si preparano a vivere due serate straordinarie di musica classica: l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Praga, composta da talentuosi studenti, incanterà il pubblico con performance imperdibili. Domani sera ad Arezzo e giovedì a Cortona, le note sinfoniche risuoneranno in luoghi storici, regalando emozioni autentiche e un’esperienza culturale unica. Non perdere questa opportunità di ascoltare giovani ma già straordinari artisti in azione!

L'orchestra sinfonica del Conservatorio di Praga si esibirà domani 25 giugno, alle ore 21, nella Basilica di San Domenico ad Arezzo e giovedì 26 giugno, alle ore 19, a Cortona all'interno della Chiesa di San Domenico. L'orchestra, composta da studenti del 4°, 5° e 6° anno del Conservatorio di.

