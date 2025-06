30 milioni e scambio | l’affare Leao ribalta la Juventus

Milan pronta a rivoluzionare il suo team: con un’offerta da 30 milioni, l’affare Leao potrebbe spostare gli equilibri della Serie A. La Juventus osserva attentamente, mentre i rossoneri valutano una svolta che potrebbe cambiare il volto del club. Il numero 10, simbolo di questo progetto, potrebbe salutare Milano in un’operazione che sta già scuotendo il mercato. Le riflessioni sono in corso: cosa riserverà il futuro ai tifosi del Diavolo?

Svolta improvvisa per i rossoneri, il numero 10 può dire addio: operazione proposta al club, riflessioni in corso Tra le squadre più attive della prima fase del calciomercato, in Italia, c'è sicuramente il Milan, e la cosa non deve sorprendere. I rossoneri si preparano a tanti cambiamenti, dopo la stagione appena trascorsa, decisamente al di sotto delle aspettative. I cambiamenti, però, potrebbero anche essere superiori alle aspettative. Milan, lo scambio (più 30 milioni) che sono disposti ad accettare per Leao – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) In entrata, bloccato Modric, il Milan si prepara all'affondo decisivo per Xhaka.