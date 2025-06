Assolavoro con le agenzie 2 candidati su 5 impiegati entro un mese

Il panorama occupazionale si sta rapidamente evolvendo, grazie alle agenzie per il lavoro che accelerano il processo di inserimento. Oggi, due candidati su cinque trovano un’occupazione entro un mese dal primo contatto, segnando un netto miglioramento rispetto ai sei mesi dello scorso anno. Questa tendenza dimostra come le dinamiche di ricerca e offerta di lavoro siano in costante trasformazione, offrendo opportunità più rapide e accessibili a chi cerca una nuova opportunità professionale. Dalla rilevazione di Ipsos si…

L'accesso al lavoro tramite Agenzia avviene oggi più velocemente che in passato: entro quattro mesi dal primo contatto con una Agenzia per il lavoro i candidati trovano una occupazione, rispetto ai sei mesi del 2022. In due casi su cinque il candidato ottiene un lavoro entro un mese. Dalla rilevazione di Ipsos si

