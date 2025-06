A piedi sulla rampa di accesso della E45 ragazza in difficoltà soccorso dalla Polizia provinciale

Durante un normale servizio di pattugliamento sulla E45, la Polizia provinciale ha assistito una ragazza in difficoltà, camminando lungo la rampa Montone-Pietralunga. La 28enne, visibilmente alterata, è stata prontamente soccorsa e messa in sicurezza, dimostrando ancora una volta l'importanza della presenza delle forze dell’ordine nel garantire la tutela e la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Un intervento che sottolinea il valore del pronto intervento e della vigilanza costante.

