Caldo record a Roma se vai qui ci sono 20 grandi in meno | è il luogo più fresco in assoluto della Capitale

Se l'afa record di Roma ti sta facendo fuggire dal caldo torrido, non disperare: esiste un’oasi di frescura che ti permette di scampare alle alte temperature. Tra le mete più sorprendenti della capitale, le catacombe come quella di San Callisto offrono un rifugio inaspettato, con temperature di circa 16 gradi. Un’esperienza unica tra storia e natura, perfetta per ricaricare le energie e scoprire un lato nascosto di Roma.

Visitare Roma o altre città con temperature che superano oltre 30° gradi non è piacevole, quindi cosa fare e dove andare quando fa troppo caldo? Nella Capitale vi è un luogo in cui è possibile rinfrescarsi e si toccano anche 20° gradi in meno. Le catacombe, qui il termometro tocca al massimo i 16 gradi. La città eterna ne è ricca e tra le più belle ci sono quelle di San Callisto, il primo cimitero ufficiale dei Cristiani. Situate sulla via Appia, sono aperte la mattina e il pomeriggio fino alle 17.00. Per accedervi è necessaria prenotare una visita guidata che dura circa 40 minuti. All’interno si trovano affreschi, cripte e le tombe di 16 pontefici. 🔗 Leggi su Funweek.it

