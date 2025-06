Esopianeti e vita nell’universo | a Bagheria conferenza promossa da BCsicilia

Abbiamo imparato che ospitare pianeti è una proprietà comune tra le stelle della Via Lattea e che la ricerca di vita extraterrestre sta aprendo nuove frontiere nella nostra comprensione dell’universo. Non perdete l’occasione di esplorare i misteri degli esopianeti e le possibilità di scoperta durante questa affascinante conferenza promossa da BCsicilia, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di astronomia e scienza.

Si terrà mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 17,30 nella Sede BCsicilia, dimora storica Cirrincione-Mineo, in via Sant'Elia, 5 a Bagheria, la conferenza: "Esopianeti e vita nell'universo". Abbiamo imparato che ospitare pianeti è una proprietà comune tra le stelle della Via Lattea e che la ricerca di vita extraterrestre sta aprendo nuove frontiere nella nostra comprensione dell'universo.

