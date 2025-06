Lavoro Urso ad Assolavoro | le Agenzie sono un valore aggiunto per il mercato

Lavoro Urso ad Assolavoro: un'occasione per evidenziare il ruolo strategico delle agenzie nel mercato del lavoro. Con circa 500.000 persone assegnate ogni giorno alle imprese italiane, la somministrazione di lavoro rappresenta un valore aggiunto fondamentale, promuovendo flessibilità , crescita e innovazione. Dall'insediamento del Governo, il lavoro si conferma come pilastro dello sviluppo economico e sociale, sottolineando l'importanza di un settore in continua evoluzione.

