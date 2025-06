Bamballi saluta il Lione | È arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo Il giovane terzino è pronto a trasferirsi alla Juventus

Léo Bamballi saluta il Lione, lasciando alle spalle un capitolo importante della sua giovane carriera. Con determinazione e gratitudine, il talentuoso terzino francese si prepara a intraprendere una nuova avventura alla Juventus, segnando l’inizio di un emozionante viaggio nel mondo del calcio italiano. Il suo passo deciso è un segnale di grandi ambizioni e di un futuro promettente. Il meglio deve ancora venire.

Bamballi, terzino del Lione, saluta la società francese! Il suo addio commosso è il preludio per l'approdo alla Juventus. Léo Bamballi ha deciso. Il terzino destro, classe 2007, smetterà di giocare nel Lione e, con ogni probabilità, approderà alla Juventus. In attesa dell'ufficializzazione del suo arrivo in bianconero, il giovane calciatore francese ha voluto salutare il club francese con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. PAROLE – « Dopo diversi anni all'Olympique Lyonnais, è giunto il momento per me di iniziare un nuovo capitolo.