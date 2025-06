Iran | Israele 28 morti e oltre 900 feriti in 12 giorni di guerra

La tensione tra Iran e Israele si intensifica, con un bilancio drammatico di 28 morti e oltre 900 feriti in soli 12 giorni di conflitto. Le aggressioni hanno coinvolto più di 1.300 persone, evidenziando la gravità di questa crisi che minaccia la stabilità regionale. Un escalation che richiede attenzione e risposte immediate per evitare ulteriori tragedie e spezzare questo ciclo di violenza.

Milano, 24 giu. (LaPresseAP) – È di 28 morti e oltre 900 feriti in Israele il bilancio di 12 giorni di guerra con l’Iran. Lo riferiscono i Servizi d’emergenza israeliani, secondo cui sono state colpite 1.347 persone, di cui 28 sono morte, 17 sono feriti gravi, 29 feriti medi, 872 feriti lievi e 401 persone sono state curate per ansia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Israele, 28 morti e oltre 900 feriti in 12 giorni di guerra

