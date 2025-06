Inter-River Plate la probabile formazione | si cambia in attacco – SM

L’attesissima sfida tra Inter e River Plate si avvicina, con i nerazzurri pronti a mettere in campo tutta la loro determinazione. Dopo un allenamento cruciale, Chivu valuterà la formazione definitiva, ma sembra già delinearsi una novità in attacco. La partita di mercoledì o giovedì rappresenta un’occasione fondamentale per chiudere al meglio il girone del Mondiale per Club e proiettarsi con fiducia agli ottavi. La sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo.

Verso Inter-River Plate, sfida in programma tra mercoledì e giovedì alle 3 italiane. In casa nerazzurra, l’allenamento di oggi darà maggiori indicazioni sulla formazione che Chivu manderà in campo. Ma allo stesso tempo, sembra già esserci una sicurezza in attacco. ULTIME – Inter-River Plate per chiudere al meglio il girone del Mondiale per Club e proiettarsi agli ottavi di finale. I nerazzurri, dopo il pareggio contro il Monterrey e la vittoria in rimonta sull’Urawa Red Diamonds, si sono proiettati alla sfida prestigiosa contro i Millonarios allenati da Marcelo Gallardo. All’Inter basta un solo punto per qualificarsi agli ottavi, mentre con una vittoria arriverebbe anche il primo posto del raggruppamento. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-River Plate, la probabile formazione: si cambia in attacco – SM

