Aci Napoli il vice ministro Edmondo Cirielli testimonial del Club della Legalità

Giovedì 26 giugno 2025, l’Automobile Club Napoli sarà al centro di un'importante iniziativa dedicata alla legalità: il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli visiterà la sede di piazzale Tecchio e si unirà al “Club dei Tifosi della Legalità”. Un gesto simbolico che rafforza l’impegno condiviso nella promozione di valori etici e civici. L’articolo...

Giovedì 26 giugno 2025, alle ore 11, il vice ministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli, sarà in visita ufficiale alla sede dell’Automobile Club Napoli in piazzale Tecchio n.49d. Nel corso dell’incontro, è prevista l’adesione del vice ministro al “Club dei Tifosi della Legalità” con il conferimento dell’associazione onoraria all’Aci Napoli da parte del presidente Antonio Coppola. Interverrà il prefetto di Napoli, Michele Di Bari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Aci Napoli, il vice ministro Edmondo Cirielli testimonial del Club della Legalità

