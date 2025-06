Allarme all’alba nella base italiana a Shama in Libano prima della tregua tra Israele e Iran

In un contesto di tensione persistente nel sud del Libano, l’allarme all’alba nella base italiana di Shama testimonia la fragilità della pace tra Israele e Iran. Nonostante il cauto ottimismo delle tregue, i militari italiani rimangono in prima linea, pronti a intervenire. Andrea Tenenti, portavoce della missione Unifil, ci offre uno sguardo sulle recenti tensioni e sulla perseveranza della forza internazionale. Ecco cosa è accaduto e qual è la prossima sfida per la stabilità regionale.

Nel pieno del cessate il fuoco tra Israele e Iran, annunciato all’alba da Donald Trump, il suono degli allarmi ha interrotto il silenzio anche nella base italiana di Unifil a Shama, nel sud del Libano. È un nuovo segnale di quanto la tensione resti alta nonostante gli sforzi diplomatici. I militari italiani non hanno mai smesso di vigilare e lavorare, come racconta il portavoce della missione Andrea Tenenti. Ecco cosa è accaduto e qual è la situazione attuale. Leggi anche: Zelensky lancia l’allarme: “Ecco quando la Russia attaccherà un Paese Nato” Allarme a Shama, nel cuore della tregua. Mentre il presidente statunitense Donald Trump proclamava il cessate il fuoco tra Teheran e Gerusalemme, nella base di Shama, sede del contingente italiano della missione Unifil nel Libano meridionale, risuonavano gli allarmi, fa sapere Adnkronos. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Allarme all’alba nella base italiana a Shama in Libano prima della tregua tra Israele e Iran

