tokyo revengers torna con una quarta stagione e un videogioco

La nuova stagione di Tokyo Revengers arriverà nel 2026 e sono già stati svelati un trailer e un riassunto, oltre ad altri dettagli sul gioco mobile della saga. Tokyo Revengers annuncia ufficialmente il ritorno nel 2026 con il Three Deities Arc, svelato al Kanadevia Hall con trailer e sinossi. Nuovo cast vocale, un mobile game in arrivo e una theme song firmata tuki arricchiscono questa nuova stagione. Tokyo Revengers, un ritorno tra vendette e rivelazioni Il sipario si riapre su Tokyo Revengers, e questa volta il palcoscenico è tutto per l'attesissimo Three Deities Arc, conosciuto anche come War of the Three Titans Arc. 🔗 Leggi su Movieplayer.it