Non solo Tap Urso a Baku per l’accordo Ansaldo e rafforzare la cooperazione

Il legame tra Italia e Azerbaigian si rafforza, non solo attraverso il TAP a Baku, ma anche grazie a un partenariato strategico nel settore energetico. La recente inaugurazione della centrale “8 Novembre” a Mingachevir, realizzata da Az?renerji ASC e Ansaldo Energia, segna un passo importante nella collaborazione infrastrutturale tra i due paesi. Questo esempio di sinergia testimonia come le relazioni si evolvano e si consolidino, aprendo nuove opportunità per il futuro.

Il Tap è stato l’inizio, strategico anche in chiave europea. Adesso il rapporto giĂ solido tra Italia e Azerbaigian prosegue spedito sui binari dell’energia e della cooperazione infrastrutturale. La nuova centrale elettrica a ciclo combinato “8 Novembre” di Mingachevir, realizzata da Az?renerji ASC in collaborazione con Ansaldo Energia, è stata battezzata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Presidente della Repubblica azero, Ilham Aliyev. Segna una fase decisiva circa il rafforzamento della cooperazione energetica e industriale tra i due Paesi. Si inserisce, inoltre, in un momento geopolitico particolare dove accanto ai noti fronti di crisi l’Italia sta sviluppando una precisa politica di relazioni nel Caucaso e nell’Asia centrale, a dimostrazione di una vitalitĂ programmatica che mira a collegare il Mediterraneo a macro regioni politicamente rilevanti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Non solo Tap, Urso a Baku per l’accordo Ansaldo (e rafforzare la cooperazione)

