Ucraina e Piano Africa quale ruolo per il Mezzogiorno | incontro promosso da Ance Benevento

Lunedì 30 giugno, Ance Benevento organizza un importante incontro intitolato “Costruire Ponti: il Mezzogiorno protagonista nella strategia italiana per la ricostruzione dell’Ucraina”. Un’occasione unica per esplorare come il ruolo del Mezzogiorno possa essere determinante nel contesto internazionale, rafforzando le prospettive di sviluppo e collaborazione. Con la partecipazione di figure di rilievo come il parlamentare Francesco Maria Rubano, l’evento promette di fare luce sulle strategie future e sul contributo del nostro territorio in questa sfida globale.

“Costruire Ponti: il Mezzogiorno protagonista nella strategia italiana per la ricostruzione dell’Ucraina”: è il tema dell’incontro promosso, lunedì 30 giugno, da da Ance Benevento nella sede dell’Assocazione. Il convegno al quale parteciperà il parlamentare sannita Francesco Maria Rubano vuol “fare luce – si legge in una nota – sul ruolo dell’Italia nella ricostruzione dell’Ucraina e sulla visione che il Governo, e in particolare il ministro Tajani, sta portando avanti in questo scenario tanto delicato quanto strategico”. “Sarà un momento importante, atteso con interesse dai nostri imprenditori e dirigenti associativi – prosegue il comunicato -, per comprendere meglio cosa accadrà nei giorni successivi a Roma, in occasione della Urc2025, e come le imprese del nostro territorio possano prepararsi a giocare un ruolo attivo, responsabile e qualificato in questo percorso di rinascita”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

