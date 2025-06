I giovani pianisti del Politecnico delle Arti interpretano Schumann | due concerti alla Sala Piatti

I giovani talenti del Politecnico delle Arti di Bergamo si preparano a incantare il pubblico con due straordinari concerti dedicati a Schumann, in programma il 26 giugno e il 3 luglio alla Sala Piatti. Questo ciclo, parte del «Progetto Schumann», celebra la musica romantica attraverso interpretazioni degli allievi del Conservatorio “Gaetano Donizetti”. Preparatevi a vivere un’esperienza musicale unica in una cornice amatissima: non lasciatevi sfuggire questa occasione speciale.

Bergamo. Il 26 giugno e il 3 luglio non prendete appuntamenti in agenda: il «Progetto Schumann» del Politecnico delle Arti di Bergamo, un ciclo di concerti degli allievi del Conservatorio "Gaetano Donizetti" promosso dal Dipartimento di Pianoforte, è pronto a tornare con due eventi da non perdere. L'iniziativa, nata alcuni anni fa con l'ambizione di eseguire l'opera omnia del compositore romantico, prenderĂ vita in una location amatissima: la Sala Piatti di CittĂ Alta, in via Salvatore 6. Protagonisti saranno gli studenti delle classi dei professori Massimiliano Motterle, Alfonso Alberti e Gabriele Carcano.

In questa notizia si parla di: politecnico - arti - schumann - concerti

Progetto Schumann; Festa della Musica; Rassegne |.

