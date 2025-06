Pranzo solidale alla Chiesa del Carmine per 100 persone

Un gesto di solidarietà che scalda il cuore: nel suggestivo chiostro della Chiesa del Carmine, si è svolto un pranzo solidale dedicato a 100 persone bisognose di Pisa. Organizzato dalla Delegazione di Pisa dell'Ordine di Malta e dalla Caritas Diocesana, questo evento testimonia come il rispetto e l'empatia possano trasformare la comunità. Un momento di condivisione che dimostra che, insieme, possiamo fare la differenza.

Un pranzo di carità, cucinato per alcune persone che vivono a Pisa e che non possono permettersi un pasto caldo tutti i giorni. Si è tenuto presso il chiostro della Chiesa del Carmine il pranzo solidale organizzato dalla Delegazione di Pisa dell'Ordine di Malta e Caritas Diocesana insieme ai. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Pranzo solidale alla Chiesa del Carmine per 100 persone

In questa notizia si parla di: pranzo - solidale - chiesa - carmine

Torna la “Ciclopasseggiata solidale”: il ricavato sarà donato per il restauro della chiesa - Torna la Ciclopasseggiata Solidale, un evento che promuove la bellezza del territorio di San Michele Salentino e raccoglie fondi per il restauro della chiesa.

Pranzo solidale alla Chiesa del Carmine per 100 persone; Pasqua: Roma, nella Chiesa degli Artisti il primo pranzo solidale per i clochard; L’agenda della settimana: concerti, camminate, tombole, feste e Natale Zero Pare.

Il grande cuore dei volontari Pranzo solidale al Carmine - Carmine, supportati da altri generosi cittadini imolesi, che nella mattinata di ieri hanno preparato circa 200 pasti caldi per il ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Napoli, 15/12 pranzo solidale della Cri - A Napoli, i volontari della Cri organizzano domani, sabato 15 dicembre, il Pranzo Solidale alla Basilica Santuario di Santa Maria del Carmine Maggiore in Piazza del ... Riporta ansa.it