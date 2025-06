Hummels dal calcio al… tennis L’ex Roma in campo con Zverev – Video

Dalla passione per il calcio a quella per il tennis, Mats Hummels e Alexander Zverev si sfidano in un incontro insolito e ricco di energia. Dopo l'addio al calcio di Hummels, i due sportivi trovano un nuovo modo per condividere il loro amore per lo sport e il fair play. Un esempio di come la passione possa unire discipline e generazioni: ecco come si sono incontrati in un evento di beneficenza, dimostrando che lo spirito competitivo non si spegne mai.

(Adnkronos) – Mats Hummels gioca con. Alexander Zverev. L'ormai ex difensore tedesco, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo l'ultima stagione con la Roma, è tornato in Germania e si sta godendo il riposo senza rinunciare allo sport. Durante un evento di beneficenza infatti l'ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco è sceso di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

