Malore per un escursionista lungo il sentiero per il Sacro Monte di Belmonte | ambulanza e soccorso alpino sul posto

Un’escursione che si trasforma in emergenza: oggi, lungo il suggestivo sentiero per il Sacro Monte di Belmonte a Valperga, un escursionista di 59 anni si è improvvisamente sentito male e ha subito una caduta. Sul posto sono intervenuti tempestivamente ambulanza e soccorso alpino, pronti a intervenire per garantire la sua sicurezza. La situazione resta in evoluzione, ma l’intervento rapido dimostra quanto sia fondamentale essere preparati anche in ambienti naturali.

Intorno all'ora di pranzo di oggi, martedì 24 giugno, un escursionista si è sentito male lungo il sentiero che conduce al Sacro Monte di Belmonte, a Valperga. Si tratta di un uomo di 59 anni, originario di Torino, che avrebbe avuto un malore e poi sarebbe caduto.

