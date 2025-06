Prodi | Teheran non ha più voce si aprirà un periodo di terrorismo

Romano Prodi mette in allerta: secondo l’ex premier, l’attacco statunitense all’Iran potrebbe scatenare un nuovo periodo di terrorismo, poiché rappresenta l’unica arma rimasta a Teheran. La sua analisi, presentata durante l’evento a Bologna, evidenzia le conseguenze geopolitiche di un’azione militare e il rischio di escalation globale. Un avvertimento che invita a riflettere sulle future implicazioni di questa crisi.

Romano Prodi – foto da sito ufficiale romanoprodi.it BOLOGNA – Per il professor Romano Prodi, dopo l’attacco degli Stati Uniti all’Iran “con molta probabilità si aprirà un periodo di terrorismo, perché è l’unica arma che ha in mano l’Iran”. Nel corso della presentazione del libro ‘La pace difficile. Diari di un ambasciatore a Mosca’ di Giorgio Starace, nella sede di Nomisma a Bologna, Prodi ha sottolineato come dopo il blitz americano “i piloti che per 37 ore hanno viaggiato e hanno messo le bombe in Iran in profondità diventano eroi nazionali e il progetto ‘Make American Great Again’ diventerà ancora più forte” e con esso “la risposta della Cina e della Russia diventeranno ancora più forti”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it