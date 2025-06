Prato via alla rassegna Incontri con autrici e autori Off

Prato si anima di cultura e parole con la rassegna "Incontri con autrici e autori OFF", un'occasione imperdibile per scoprire le voci più autentiche della Toscana. Dal 24 giugno al luglio, il suggestivo Giardino Buonamici ospiterà quattro appuntamenti dedicati alla letteratura, all'insegna di dialoghi coinvolgenti e scoperte sorprendenti. Preparatevi a immergervi in un mondo di storie e passioni: gli incontri si ...

Prato, 24 giugno 2025 - Con l'estate in arrivo, il nuovo ciclo di presentazioni editoriali organizzate dalla Lazzerini in collaborazione con la Libreria Gori si sposta al Giardino Buonamici grazie alla collaborazione con Casotto Atipico. Saranno quindi quattro gli appuntamenti di " Incontri con autrici e autori OFF " che fra giugno e luglio si terranno nei suggestivi spazi del Buonamici. Protagonisti autori e autrici toscani. Gli incontri si terranno tutti il giovedì alle 21 a ingresso gratuito. La rassegna si apre giovedì 26 giugno con lo scrittore viareggino Giampaolo Simi che presenterà l'ultimo suo libro appena uscito per Sellerio, "Tra lei e me".

