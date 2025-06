Il magistrato Nicola Gratteri a ' Scrittori in Borgo'

Nel suggestivo scenario di Scrittori in Borgo, il magistrato Nicola Gratteri si svelerà come persona e come protagonista di battaglie straordinarie contro la criminalità organizzata. Con la sua esperienza incisiva, ha portato alla luce le oscuri intrecci della ‘ndrangheta e le rotte internazionali del traffico di droga. Un appuntamento imperdibile per scoprire come la giustizia possa ancora fare la differenza e ispirare un cambiamento reale.

Nicola Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la 'ndrangheta. Ha indagato sulla strage di Duisburg e sulle rotte internazionali del traffico di droga. Insieme ad Antonio Nicaso ha pubblicato, da Mondadori, numerosi bestseller: Fratelli di sangue, La malapianta, La giustizia.

