Malati di rumore 5 milioni di italiani in zona rossa | Livelli nocivi più pericolosi del fumo

In Italia, ben 5 milioni di persone vivono in zone rosse per il rumore, esposte a livelli nocivi e rischiosi. A livello europeo, milioni di cittadini affrontano i stesse problematiche legate ai trasporti, rendendo il rumore uno dei principali pericoli ambientali per la salute pubblica. I dati dell'Agenzia europea dell'ambiente rivelano un quadro allarmante che richiede interventi urgenti. È fondamentale sensibilizzare e agire subito per tutelare il benessere di tutti.

Milioni di persone in tutta Europa sono esposte a livelli di rumore nocivi derivanti dai trasporti, il che rende il rumore uno dei principali rischi ambientali per la salute in Europa. Lo so evince dal rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente che presenta un'analisi completa dell'inquinamento.

