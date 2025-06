' Summer school' di Media Education tre giornate sull' uso consapevole delle tecnologie

Scopri la Summer School di Media Education 2025, un’occasione unica per approfondire l’uso consapevole delle tecnologie in un percorso formativo coinvolgente e interattivo. Durante tre giornate di incontri, talk e laboratori, potrai esplorare nuovi modi di approcciare i media, sviluppando competenze fondamentali per navigare il mondo digitale in modo responsabile. Un’opportunità imperdibile per crescere insieme e plasmare un futuro più consapevole. Vuoi essere parte di questa rivoluzione educativa?

Una proposta formativa ed educativa, composta di tre giornate di incontri, talk e laboratori dedicati all'educazione ai media e all'uso consapevole delle tecnologie. L'iniziativa 'Summer school' di Media Education 2025 è in programma da martedì 15 a giovedì 17 luglio al Laboratorio Aperto

