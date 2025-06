Milano vandali nella piscina Romano | l’unico centro balneare comunale resta chiuso per giorni

Milano piange un altro episodio di vandalismo che mette a rischio la sua comunità. La piscina Romano, l’unico centro balneare comunale di quest’estate nel quartiere Piola, resterà chiusa fino a venerdì a causa di devastanti atti vandalici. La situazione, denunciata da MilanoSport, sottolinea ancora una volta la fragilità e l’importanza di tutelare i nostri spazi pubblici, affinché possano continuare a offrire sollievo e divertimento a tutti.

“Hanno frantumato bottiglie di vetro, i cui frammenti sono stati ritrovati sul fondo della vasca “. È per questi atti vandalici che la piscina Romano del quartiere Piola, l’ unico centro balneare comunale aperto quest’estate a Milano, chiuderà al pubblico fino a venerdì. Lo fa sapere sui canali social MilanoSport, la società controllata dal comune che gestisce la struttura: “Si informa la gentile clientela che, a causa di gravi atti vandalici avvenuti nella notte tra domenica e lunedì, la piscina Romano resterà chiusa fino a venerdì 27 giugno”. Per motivi di sicurezza l’azienda ha quindi chiuso la struttura e ha avviato gli interventi per rendere la piscina nuovamente agibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it