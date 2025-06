Il Ponte della Marina è pronto | si inaugura il 3 luglio a Francavilla al Mare

rappresenta un importante passo avanti per la mobilità e lo sviluppo locale. Un’opportunità unica per condividere il senso di crescita e rinascita della nostra comunità, riunendo cittadini, amministratori e visitatori in un momento di festa e speranza per il futuro. Un ponte che non unisce solo due sponde, ma anche i cuori di tutti noi, aprendo nuove prospettive e opportunità.

Giovedì 3 luglio si terrà l'inaugurazione del nuovo Ponte della Marina, situato a Francavilla al Mare, ingresso lato sud. L'evento, che inizierà alle 19, "sarà - scrive il Comune - un momento conviviale e aperto a tutta la comunità: un'occasione per festeggiare insieme un'infrastruttura che.

