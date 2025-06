Topo Gigio e Bianca Guaccero alla guida del nuovo Techetechetè | quando riparte il programma di Rai 1

Il countdown è finito: da domenica 29 giugno, Rai 1 torna a celebrare i grandi momenti della televisione con Techetechetè, uno degli appuntamenti più amati dell’estate. Questa stagione si apre con una puntata musicale dedicata al pupazzo simbolo degli anni '60, Topo Gigio, affiancato dalla talentuosa Bianca Guaccero. Un binomio irresistibile che promette emozioni e ricordi indimenticabili, pronto a conquistare il pubblico con la sua energia e nostalgia. La stagione sta per ripartire, e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà

Dal 29 giugno torna il programma che celebra i grandi momenti della TV. Prima puntata musicale con il pupazzo icona degli anni '60, poi Bianca Guaccero in arrivo per la playlist delle Top Ten Torna puntuale come ogni estate Techetechetè, il celebre programma di Rai 1 che quest'anno debutta domenica 29 giugno 2025, prendendo il posto di Affari Tuoi nella fascia dell'access prime time con due conduttori di eccezione: Topo Gigio e Bianca Guaccero. Il game show condotto da Stefano De Martino, infatti, è stato prolungato fino a sabato 28 giugno, forse anche per recuperare alcune puntate registrate e mai andate in onda a causa di eventi eccezionali, come la morte di Papa Francesco e la successiva elezione del nuovo Pontefice, che hanno modificato la programmazione Rai nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it