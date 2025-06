Infrastrutture pioggia di fondi per la Sicilia | Serviranno almeno 7 mila addetti per i cantieri

Un fiume di fondi straordinari sta per trasformare il volto della Sicilia, potenziando le sue infrastrutture e creando oltre 7.000 posti di lavoro nei cantieri. Questa sinergia tra Regione e imprese rappresenta un passo decisivo verso uno sviluppo sostenibile e duraturo, capace di rilanciare l’economia locale e migliorare la qualità della vita dei cittadini. È solo l’inizio di un nuovo capitolo di crescita e innovazione per l’isola.

"Oggi arriviamo al culmine di una intensa collaborazione con l'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, all'apice di un percorso congiunto di stimolo e di proposte progettuali a servizio delle necessità delle imprese, che ha consentito di ottenere in Sicilia significativi.

