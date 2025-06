Barbaresi Cgil | Non servono misure spot e retorica ma certezze e diritti

Le sfide demografiche che affronta l’Italia richiedono azioni concrete e durature, non semplici parole o promesse temporanee. La crisi non si risolve con misure spot, ma con interventi strutturali che garantiscano diritti e prospettive reali per le famiglie. È il momento di trasformare le parole in azioni, per ridare speranza e futuro al nostro Paese. Solo così potremo superare questa fase critica e costruire un domani più stabile e giusto.

(Adnkronos) – Quello demografico “è un quadro allarmante e sintomo di una profonda crisi. Servono interventi urgenti strutturali e integrati per ridare speranza al paese. Non bastano annunci, bonus e misure spot. Serve a poco la retorica della famiglia italiana e il ministero della natalità se le misure poi non sono coerenti. Bisogna dare certezza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

