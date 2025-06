Angela Celentano svolta sulla pista turca | chi è la ragazza che le assomiglia

Dopo quasi 30 anni di silenzio, il caso di Angela Celentano si riapre con un’attenzione rinnovata sulla pista turca. La decisione del tribunale di Napoli di riesaminare questa via sembra aprire uno spiraglio di verità in un mistero che ha affascinato e angosciato intere generazioni. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa pista? Scopriamo le ultime novità e le ipotesi più inquietanti su questa intricata vicenda.

Quasi 30 anni dopo la scomparsa di Angela Celentano sul Monte Faito, si riaccende una nuova speranza. La recente decisione del tribunale di Napoli ha riaperto le indagini su una delle piste più intriganti del caso: quella che conduce in Turchia. Cosa si è scoperto? Cos'è la pista turca. Tutto ha avuto origine da una segnalazione ricevuta nel 2009 dalla blogger Vincenza Trentinella, informata da un sacerdote, don Augusto, in punto di morte. Seguendo questa intuizione, partì per la Turchia con l'avvocato Ferrandino.