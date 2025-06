L' annuncio di Ostellari | apre reparto detenuti presso ospedale di Padova

L’apertura del nuovo reparto detenuti all’ospedale di Padova segna un passo importante per il sistema sanitario e penitenziario. Il sottosegretario Andrea Ostellari ha annunciato con orgoglio che il reparto, finalmente operativo, permette di garantire cure adeguate anche ai soggetti in custodia, rispettando i diritti e la dignità di tutti. Un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, volto a migliorare la qualità della vita di chi si trova in situazioni delicate.

Lo ha annunciato il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari: «Oggi un soggetto affidato a uno dei due penitenziari di Padova è stato ricoverato nel nuovo reparto dedicato ai detenuti, presso l’ospedale della nostra città. Pronto da anni, ma mai utilizzato, questo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - L'annuncio di Ostellari: apre reparto detenuti presso ospedale di Padova

