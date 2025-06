Bonny Inter accordo di massima col Parma Sportitalia | Ecco cosa occorre ai nerazzurri per prendere un’altra punta

L’Inter si muove con decisione sul mercato, stringendo un accordo di massima col Parma per Bonny, l’attaccante francese che potrebbe rafforzare la rosa nerazzurra. Ma il club neroazzurro non si accontenta: sono previsti altri colpi nelle prossime settimane, a condizione di fare spazio in rosa. Ecco cosa serve all’Inter per completare il suo progetto ambizioso e puntare alla vittoria.

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Gianluigi Longari aggiorna sulla situazione della trattativa tra il calciomercato Inter e il Parma per Bonny. I nerazzurri, tuttavia, non si fermeranno all'attaccante francese: previsti nuovi colpi, ma prima servirà fare posto in rosa. BONNY INTER – « L'obiettivo conclamato per il reparto avanzato è l'attaccante del Parma Bonny, per il quale le due società hanno già reperito un accordo di massima spinto dalla volontà del giocatore che ha già detto sì da tempo ai vice campioni d'Europa.

