Tamajo incontra i rappresentanti delle isole minori | Massima attenzione nei prossimi bandi regionali

L'incontro tra l’assessore Edy Tamajo e i rappresentanti delle isole minori siciliane ha acceso i riflettori sulle opportunità future, sottolineando l’importanza di una strategia condivisa per accedere ai prossimi bandi regionali. Con un’attenzione massima ai dettagli e alle esigenze specifiche di Ustica, Pantelleria e delle altre isole, si apre così un nuovo capitolo di sviluppo sostenibile e valorizzazione del territorio.

Incontro tra l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, e i rappresentanti delle amministrazioni delle isole minori siciliane, nella sede dell'assessorato regionale, in via degli Emiri a Palermo. Presenti alla riunione di questa mattina le delegazioni di Ustica, Pantelleria e.

