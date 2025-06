Giovannini d' Oro e Corona Ferrea | ecco i premiati a Monza

Sindaco di Monza, che ha sottolineato come questi riconoscimenti rappresentino il cuore pulsante della comunità e un esempio di eccellenza da seguire. Giovannini, d’oro e Corona Ferrea: ecco i premiati che brillano per il loro straordinario impegno e passione, contribuendo a rendere Monza una città ancora più vibrante e solidale.

“Guardando alle persone premiate oggi emerge una costellazione fatta di impegno sociale, ricerca scientifica, dedizione e generosità verso gli altri che sono il patrimonio profondo della nostra città”. A dirlo, quest’oggi martedì 24 giugno nella prestigiosa cornice dell’arengario, è stato il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Giovannini d'Oro e Corona Ferrea: ecco i premiati a Monza

In questa notizia si parla di: giovannini - corona - ferrea - ecco

Fabrizio Corona Nuovamente In Carcere: Ecco Per Quale Motivo! - Fabrizio Corona torna in carcere, colpito da una nuova condanna per evasione dai domiciliari. Una cena non autorizzata a Genova durante un permesso speciale gli costa un anno di reclusione.

Giovannini d'Oro e Corona Ferrea: ecco i premiati a Monza; Ecco i nuovi Giovannini d’Oro. Monza celebra l’impegno civico; Giovannini d'oro 2024, ecco chi sono le persone di valore.

Premi speciali a Monza: ecco chi ha vinto i Giovannini d’Oro 2025 - Nel giorno di San Giovanni, Monza ha premiato figure simbolo della città tra educazione, memoria e solidarietà. Si legge su monza-news.it

Oggi i Giovannini d’Oro 2025 a Monza: ecco chi riceverà il premio - Premiati cittadini e personalità che si sono distinti per il loro impegno civic ... Lo riporta monza-news.it