Gonzalo Rubalcaba apre Pomigliano Jazz con un omaggio a Pino Daniele | in anteprima il nuovo album For Pino

Gonzalo Rubalcaba torna a incantare il pubblico di Pomigliano Jazz con un’anteprima speciale del suo nuovo album, “Gonzalo Rubalcaba for Pino”, un omaggio toccante a Pino Daniele. Vincitore di prestigiosi Grammy e Latin Grammy, il talento cubano si unisce a artisti come Daniele Sepe e Maria Pia De Vito per celebrare il leggendario cantautore napoletano a dieci anni dalla scomparsa. Un evento imperdibile che promette emozioni intense e musica di altissimo livello.

Gonzalo Rubalcaba torna al festival Pomigliano Jazz per presentare in anteprima il suo nuovo lavoro discografico, “ Gonzalo Rubalcaba for Pino “. Giovedì 10 luglio, il pianista, percussionista e compositore cubano, vincitore di 3 Grammy e 4 Latin Grammy, proporrà nella serata inaugurale della XXX edizione di Pomigliano Jazz il suo personale omaggio a Pino Daniele, a 10 anni dalla scomparsa. Con lui sul palco: Daniele Sepe, Maria Pia De Vito, Aldo Vigorito, Claudio Romano, Giovanni Francesca e Giovanni Imparato. Gli stessi musicisti che Rubalcaba ha voluto al suo fianco nel disco che uscirà per Itinera il prossimo autunno: un progetto speciale che va oltre il semplice tributo a uno degli artisti più importanti della cultura partenopea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

