Un voto venduto per 50 euro o una promessa di lavoro in cambio di preferenze: un peccato veniale che, secondo la procura di Bari, non deve finire in tribunale. La richiesta di archiviazione per 51 elettori coinvolti in un’indagine che ha scosso Triggiano si basa su questa delicata distinzione tra corruzione e tentativi di corruzione. Ma cosa ci dice questa vicenda sulla nostra democrazia?

Ricevere 50 euro o accettare la promessa di un posto di lavoro in cambio del proprio voto è un “peccato veniale” che non merita di finire a processo. Così la procura di Bari ha motivato la richiesta di archiviazione per 51 elettori indagati con l’accusa di corruzione elettorale nell’ambito dell’inchiesta che ad aprile 2024 portò ai domiciliari l’allora sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli, e l’allora numero uno di Sud al Centro, Sandrino Cataldo, marito dell’allora assessore regionale della Puglia, Anita Maurodinoia. Secondo quanto riporta un articolo della Gazzetta Mezzogiorno, i voti venduti in cambio di 50 euro o della promessa di un posto di lavoro sono stati ritenuti, dal punto di vista penale, un peccato veniale che non merita di finire a processo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Voto venduto per 50 euro, chiesta l’archiviazione per 51 elettori: “Peccato veniale”

Inchiesta voto di scambio nel Barese, chiesta l'archiviazione per gli elettori pagati: "Peccato veniale"

