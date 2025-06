Chivasso | corpo senza vita trovato nel fiume Po dai vigili del fuoco

Chivasso è sconvolta dalla drammatica scoperta di un corpo senza vita nel fiume Po, avvenuta oggi. I vigili del fuoco, supportati dai sommozzatori e dall'elicottero Drago, hanno messo in atto un intervento tempestivo per il recupero. Dalle prime informazioni disponibili, si attendono aggiornamenti sulle cause di questa tragedia, che ha lasciato la comunità in stato di shock e grande preoccupazione.

A Chivasso, oggi, martedì 24 giugno 2025, i vigili del fuoco hanno recuperato un corpo senza vita nelle acque del fiume Po. Sul posto, sono intervenuti anche i sommozzatori, oltre all'elicottero Drago dei vigili del fuoco e a un elisoccorso.

