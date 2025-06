Isole di calore nelle grandi città solo le piante ci salveranno | lo dice uno studio del Cnr

Le metropoli moderne, con il loro cemento e asfalto, stanno ingigantendo il fenomeno delle isole di calore estive, un problema crescente che minaccia la qualità della vita urbana. Tuttavia, un recente studio del CNR suggerisce una soluzione verde: le piante potrebbero essere il nostro alleato più efficace per combattere questa crisi climatica. Solo adottando strategie di riqualificazione naturale potremo sperare di salvare le nostre città e il pianeta.

di Salvatore Vicedomini Le nostre grandi città si sviluppano e si accrescono a ritmo vertiginoso cambiando il loro aspetto paesaggistico e innescando un processo direttamente associato: la creazione di isole di calore nel periodo estivo. Edifici, strade, e tante altre infrastrutture vanno a sostituire territori che una volta erano occupati da alberi e vegetazione rendendo le coperture superficiali, una volta permeabili e umide, asciutte ed impermeabili dando luogo alla formazione di isole urbane di calore che inducono un aumento delle temperature superficiali e dell’aria nelle città densamente popolate rispetto alle temperature osservate nei centri di ambienti rurali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

