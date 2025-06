Riccardo Maria Iorio rieletto presidente di Federfarma Napoli

Riccardo Maria Iorio è stato rieletto presidente di Federfarma Napoli, ottenendo la fiducia dei titolari di farmacia napoletani per altri quattro anni di leadership e innovazione. In un voto che testimonia l’unità del settore, i professionisti hanno scelto di confermare la continuità, puntando su un futuro solido e condiviso. Con questa rinnovata fiducia, si apre un nuovo capitolo di sfide e opportunità per le farmacie di Napoli e provincia.

Riccardo Maria Iorio sarà il presidente di Federfarma Napoli per i prossimi 4 anni. A sancirlo il voto dei titolari di farmacia napoletani che hanno scelto i consiglieri che rappresenteranno le 841 farmacie di Napoli e provincia con le elezioni svoltesi sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 giugno. Il primo consiglio direttivo dei neoeletti ha confermato all’unanimità la fiducia al presidente uscente Riccardo Maria Iorio. Confermati anche Pier Paolo Viviani quale vicepresidente, Sergio Brignola come segretario, ed il tesoriere Paolo Finelli. “Abbiamo, di fatto, riconfermato il Consiglio uscente con qualche piccolo avvicendamento nella lista che ha sostenuto la mia candidatura, commenta il presidente Iorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

