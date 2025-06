Shaman – Visioni dionisiache mostra alle Scuderie Aldobrandini

Nel cuore pulsante dei Castelli Romani, Shaman – Visioni dionisiache prende vita nelle suggestive Scuderie Aldobrandini, oggi Museo Tuscolano, che celebra il suo venticinquesimo anniversario come fulcro culturale. Un’occasione unica per immergersi nelle rievocazioni delle visioni dionisiache attraverso opere d’arte e installazioni coinvolgenti, tra tradizione e innovazione. Non perdere questa straordinaria mostra che invita a scoprire i misteri e le emozioni dell’anima rituale e artistica.

Nel cuore pulsante dei Castelli Romani prende vita Shaman – Visioni dionisiache. L’esposizione si svolge all’interno delle Scuderie Aldobrandini, oggi sede del Museo Tuscolano, che festeggia il suo venticinquesimo anniversario come spazio polifunzionale, a seguito dell’imponente intervento di. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Shaman – Visioni dionisiache, mostra alle Scuderie Aldobrandini

In questa notizia si parla di: shaman - visioni - dionisiache - scuderie

Leaves Volume Due al Libero Spazio d’Arte: suoni ipnotici e visioni sonore nel nuovo hub culturale di Avellino - Domenica 18 maggio, dalle ore 18, Avellino si prepara a ospitare "Leaves Volume Due", il secondo appuntamento di una rassegna che trasforma il Libero Spazio d’Arte in un crocevia di creatività.

Shaman – Visioni dionisiache, mostra alle Scuderie Aldobrandini.

Frascati – Alle Scuderie Aldobrandini dal 5 luglio la mostra “Shaman – Visioni Dionisiache” - Dal 5 luglio al 7 settembre 2025 Presso il Museo Tuscolano Scuderie Aldobrandini di Frascati arriva la mostra collettiva a cura di Alfredo Moraci e ... Si legge su castellinotizie.it