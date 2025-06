Torre del Greco nello zaino aveva 3 kg di hashish e cocaina | arrestato 31enne

Un’operazione tempestiva e decisiva quella condotta ieri dalla Questura di Napoli a Torre del Greco, dove un giovane di 31 anni è stato arrestato con 3 kg di hashish e cocaina nello zaino. Un intervento che dimostra come le forze dell’ordine siano sempre in prima linea per garantire sicurezza e legalità, colpendo duramente lo spaccio di droga sul territorio. Torre del Greco, nello zaino aveva 3 kg di hashish e cocaina: un duro colpo alle piazze dello smercio illegale.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 giugno, durante un servizio straordinario predisposto dalla Questura di Napoli per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato un 31enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

