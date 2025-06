Blanco in concerto a Bari con Il primo tour nei palazzetti

Blanco conquista il palcoscenico con il suo primo tour nei palazzetti, un evento imperdibile per i fan italiani. A pochi giorni dal successo del nuovo singolo “Maledetta rabbia”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radio, l’artista annuncia un’esperienza live unica, prodotta e organizzata da Friends &... Preparati a vivere un live indimenticabile che farà vibrare il cuore di Bari e non solo.

A pochi giorni dalla release del nuovo singolo “Maledetta rabbia” – su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy) accompagnato dal videoclip su YouTube – BLANCO annuncia “Il primo tour nei palazzetti”, prodotto e organizzato da Friends &. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Blanco in concerto a Bari con “Il primo tour nei palazzetti”

In questa notizia si parla di: primo - tour - palazzetti - blanco

Blanco, dopo “Maledetta rabbia” e “Piangere a 90”, ritorna live con “Il primo tour nei palazzetti” nel 2026 - Dopo il successo travolgente di "Maledetta rabbia" e l'intensa esperienza di "Piangere a 90", Blanco si prepara a conquistare i palazzetti italiani nel 2026 con il suo primo tour live.

Translate postBLANCO MA COSA TI HA FATTO ARRABBIARE? Il primo tour di Blanco nei Palazzetti nel 2026! Biglietti fuori domani alle 14! Vai su X

“Anche nel piacere può esserci dolore…” Tananai spiega per la prima volta il significato del titolo Piangere a 90, scritto con Blanco. Un’intervista tra ironia, amore e consapevolezze emotive. Leggi l’articolo completo su Allmusicitalia.it #tananai #blanco #pia Vai su Facebook

Blanco annuncia il suo primo tour nei palazzetti; Blanco in concerto a Jesolo con la data zero del suo primo tour nei palazzetti; Blanco torna in tour nel 2026.

Blanco annuncia il primo tour nei palazzetti, dopo il lungo stop - Dopo una lunga pausa Blanco lascia i fan a bocca aperta annunciando il suo nuovo tour nei palazzetti di tutta Italia! Come scrive notizie.it

Blanco annuncia il suo primo tour nei palazzetti - A pochi giorni dall'uscita del nuovo singolo Maledetta rabbia, Blanco annuncia "Il primo tour nei palazzetti". Scrive msn.com